Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: 100 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare; 10.790 guariti, 440 deceduti.

- Catanzaro: 54 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare;5.459 guariti, 116 deceduti.

- Crotone: 45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare; 4.163 guariti, 71 deceduti.

- Vibo Valentia:15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare; 4337 guariti, 77 deceduti.

- Reggio Calabria:104 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare;17.048 guariti, 275 deceduti.

Altra Regione o stato estero:69 in isolamento domiciliare;309 guariti.



I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 226, Catanzaro 90, Crotone 45, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 156

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.