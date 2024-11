Si aggrava il bilancio per la provincia pitagorica. Dei nuovi casi otto sono in isolamento domiciliare, uno è ricoverato. Complessivamente 18 i casi positivi

Sta iniziando a diventare pesante il bilancio per la provincia crotonese. È solo nella tarda serata ieri che, infatti, si è avuta notizia di ben otto nuovi casi di pazienti risultati positivi al Covid-19. Si tratta di tamponi provenienti dall'ospedale pitagorico e giunti all'ospedale Pugliese per essere sottoposti ad esame. Ebbene, complessivamente otto quelli risultati positivi.

I pazienti allo stato attuale non presentano un quadro clinico aggravato per cui non si è reso necessario il ricovero in ospedale ma è stata unicamente predisposta la quarantena domiciliare. Un nono tampone è stato poi eseguito su un paziente già ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Pugliese che presentava i sintomi di una polmonite. Si tratta però di un secondo tampone, nuovamente risultato positivo.

Il bilancio nella provincia di Crotone

Complessivamente, sono 18 nella provincia di Crotone i pazienti risultati positivi al Covid-19. Di questi, due si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese, uno è ricoverato nell'unità di Terapia intensiva e 15 sottoposti a quarantena domiciliare