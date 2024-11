Dei sei nuovi positivi, cinque si trovano in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Il sesto è in osservazione, ventitré in tutto le ordinanze di quarantena

Torna l'incubo focolai sul Tirreno cosentino. A Buonvicino le indagini epidemologiche hanno rivelato la presenza di altre sei persone contagiate, tutte collegate al caso già reso noto sabato scorso, una persona anziana del posto. Lo ha riferito poco fa la sindaca della cittadina, Angelina Barbiero, durante una diretta Facebook.

Tracciamento dei casi

I sei nuovi casi sono tutti entrati in contatto, direttamente e indirettamente, con l'uomo ricoverato alla clinica Tirrenica Hospital di Belvedere Marittimo e risultato positivo durante il ricovero di sabato scorso. Per il paziente, poi, si è reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Annunziata di Cosenza, per una grave forma di polmonite, molto probabilmente collegata al coronavirus. Anche una delle sei persone positive di oggi è tenuta in osservazione sanitaria, le altre si trovano tutte in isolamento e sono tutte in buone condizioni di salute.

Tamponi ancora da processare

Il focolaio potrebbe espandersi. Nelle prossime ore si attendono i risultati degli atri dodici tamponi dei diciotto eseguiti in totale. Sono cinque le ordinanze di quarantena obbligatoria emesse oggi dal sindaco, che vanno ad aggiungersi alle altre diciotto già imposte in precedenza. Intanto la sindaca Barbiero fa sapere che dalla ricostruzione della rete dei contatti risulta che le persone attenzionate siano venute in contatto con numerose altre anche nei paesi limitrofi, circostanza che impone massima allerta e senso di responsabilità per circoscrivere il focolaio. A tal proposito, conclude il primo cittadino, è sempre utile ribadire che è fondamentale utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti.