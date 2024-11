È di 279 persone, pari al 2,2% delle poco meno di 13 mila dosi consegnate, il totale delle persone vaccinate in Calabria alle 23:30 di ieri. Lo riporta il sito "Report Vaccini anti Covid 19", pagina web allestita dall' Agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della Salute. Il totale delle vaccinazioni somministrate alla stessa data a livello nazionale è stato di 45.667.

La Calabria si attesta quasi in fondo alla classifica, precisamente al sestultimo posto. Sotto la nostra regione solo Valle d'Aosta, Basilicata, Abruzzo e Molise. Regioni, però, che hanno avuto molte meno dosi di vaccino consegnate fino ad oggi.

Le realtà territoriali con il maggior numero di vaccinazioni attuate sono la provincia autonoma di Trento (34,8), il Lazio (20,3) e il Friuli Venezia Giulia (16,3). Anche in Calabria, come prevede il piano vaccinale nazionale, la quasi totalità delle persone vaccinate appartiene al personale sanitario.

Dopo medici, infermieri e operatori del settore che rappresentano la prima linea, si procederà a seguire con l'immunizzazione degli ospiti e del personale della residenze per anziani, e di soggetti che rientrano nelle categorie fragili, per poi passare al resto della popolazione partendo da quanti sono impegnati nell'assolvimento di settori essenziali come le forze dell'ordine e il il personale docente e non docente della scuola. Secondo quanto indicato dalla Regione Calabria nelle settimane del 4, dell'11, del 18 e del 25 gennaio arriveranno le ulteriori dosi di vaccino previste.

Di seguito, la tabella completa regione per regione delle somministrazioni e dosi consegnate