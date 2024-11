Raddoppiano i morti per Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Governo ed esperti preoccupati per la crescita della curva epidemica che punta veloce verso i 10mila contagi, ma soprattutto per gli 83 decessi in un solo giorno.

Secondo il bollettino della protezione civile nazionale, sono 8.804 i nuovi positivi rispetto ai 7.332 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 162mila, diecimila in più di ieri.

Numeri in rialzo anche se si parla di ricoveri in ospedale. Sono 326 quelli nei reparti ordinari e 47 i degenti in terapia intensiva.



È il Lombardia, ancora una volta, la regione nella quale si contano il maggior numero di contagi, 2.067, ancora in aumento rispetto a ieri: 1.844. Segue a ruota la Campania, che supera per la prima volta quota 1000, facendo segnare 1.127 nuovi positivi. Il Piemonte che raddoppia i nuovi casi assestandosi a 1.033 positivi (499 quelli di ieri).

Anche in Lazio numeri in aumento, anche se il dato di oggi, il dato di oggi con 594 nuovi positivi, è leggermente più alto rispetto a 24 ore fa (543).