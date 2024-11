Aumenta ancora il numero delle persone contagiate da Covid 19 nella provincia di Catanzaro. I soli tamponi positivi esaminati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio hanno infatti tutta questa provenienza. Sono in tutto 149 i pazienti sottoposti ad esame e cinque quelli risultati positivi. Sale così a 137 il numero dei contagiati da Covid 19 nella provincia di Catanzaro che adesso conta anche sei decessi, un guarito e due pazienti in via di dimissione.