Nel complesso sul territorio bruzio sono cinque i soggetti affetti dal Covid-19: tre sono ricoverati nell'unità di malattie infettive dell'Annunziata, una nel reparto di terapia intensiva del medesimo complesso ospedaliero, una è invece a Cetraro in quarantena poiché asintomatica

Nuovo caso di tampone positivo al Covid-19 in provincia di Cosenza. Si tratta, secondo quanto si è appreso, di un soggetto attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive del complesso ospedaliero dell’Annunziata.

Contatti con altro soggetto positivo

Nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con un altro paziente affetto dal coronavirus, giunto dal nosocomio di Corigliano ed ora in cura nel medesimo reparto guidato dal dottor Antonio Mastroianni. Sale dunque a quattro il numero dei ricoveri di persone affette dal coronavirus in provincia di Cosenza.

Cinque casi totali

Oltre ai due casi già citati ci sono quelli dei coniugi ricoverati sabato scorso, uno dei quali è stato trasferito in terapia intensiva. Come si ricorderà, una quinta persona, sempre positiva al tampone, si trova invece in quarantena a Cetraro poiché asintomatico.