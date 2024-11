Il virus riprende piede. E anche all'interno dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro si è registrata una positività al Covid 19. Si tratta di una infermiera in servizio nell'unità di Terapia intensiva coronarica.



È asintomatica e la direzione ha proceduto ad isolarla e ad attivare le procedure di screening per tutto il personale in servizio nel reparto e chiunque altro sia entrato in contatto con lei negli ultimi giorni. Gli esiti sono attesi in giornata.

La positività è emersa durante i test disposti perché aveva partecipato ad una cerimonia che si era tenuta nei giorni scorsi a Sorbo San Basile. Evento a cui avevano aderito anche due persone di Taverna, risultate contagiate.