La giunta comunale di Isola Capo Rizzuto ha deliberato oggi la proposta alla Regione ed al ministero dello Sviluppo Economico di dichiarazione dello stato di calamità commerciale.

«Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, che basa la propria precaria economia sul turismo – è scritto nel provvedimento – si è vista praticamente azzerare gli introiti e le prenotazioni di tutte le attività alberghiere, di accoglienza, turistiche e ristorative, nonché di tutte le piccole imprese e delle attività commerciali che ruotano intorno a questo indotto. Stante l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto economica che sta colpendo tutti i territori, si ritiene adottare misure altrettanto eccezionali al fine di scongiurare una ulteriore recessione in aree, quali Isola di Capo Rizzuto, le cui imprese ed attività commerciali, non avendo la forza economica per reggere a tale circostanza, sarebbero costrette alla chiusura immediata con tutto quello che ne deriverebbe sotto il profilo economico e sociale».

La proposta del Comune

La giunta ritiene quindi necessario dichiarare lo «stato di calamità commerciale» affinché «vengano intraprese, da parte di tutte le istituzioni competenti, le opportune iniziative al fine di evitare l'aggravarsi del disagio e degli imminenti pericoli che esso rappresenta e minaccia».

È stato quindi deciso di proporre alla Regione e, «per il tramite della stessa, al ministero dello Sviluppo economico, la dichiarazione dello stato di “calamità commerciale” a causa dell'emergenza economica derivante dalle restrizioni da contrasto alla pandemia in atto e nel contempo di chiedere a tutte le istituzioni competenti che vengano presi provvedimenti per attenuare le gravissime perdite che le imprese e le attività commerciali di Isola di Capo Rizzuto hanno subito; di chiedere la concessione di aiuti economici da quantificare ai sensi della normativa in vigore per i danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali, per far fronte alla situazione di emergenza e di estrema gravità verificatasi nel territorio di Isola di Capo Rizzuto».