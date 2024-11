È quanto contenuto nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute per la settimana dal 17 al 23 agosto. Il report

La Calabria è la regione con indice Rt più alto d'Italia. È quanto rileva l'elaborazione contenuta nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute per la settimana dal 17 al 23 agosto. Nello stesso monitoraggio si specifica che "bisogna interpretare con cautela l'indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell'epidemia. Infatti Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l'indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale".

La mappa

Ecco nel dettaglio la mappa dell'indice di trasmissione del coronavirus: Abruzzo 0.8, Basilicata 0, Calabria 1.26, Campania 1.06, E-R 0.53, F.V.Giulia 0.78, Lazio 0.42, Liguria 1.11, Lombardia 0.52, Marche 0.56, Molise 0.16, PA Bolzano 0.49, Piemonte 0.75, PA Trento 0.24, Puglia 0.72, Sardegna 1.1, Sicilia 0.68, Toscana 0.83, Umbria 1.24, Valle d'Aosta 0.75, Veneto 0.84