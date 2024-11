La Prefettura di Cosenza ha notificato ai municipi di Malvito e Fagnano Castello un provvedimento di annullamento delle ordinanze sindacali pubblicate sull'Albo Pretorio, con le quali le due amministrazioni avevano disposto il divieto di entrata nel territorio comunale per i soggetti provenienti dagli undici centri ricadenti nella cosiddetta zona rossa, ritenuta focolaio della diffusione del coronavirus.

Provvedimenti criticati

Come si ricorderà, il comune di Malvito, in particolare, in un primo momento aveva addirittura deciso di vietare l'ingresso a tutte le persone transitate, dopo il 20 febbraio, in una qualsiasi località delle regioni Lombardia e Veneto, restrizione poi rimodulata in seguito al bubbone mediatico scatenato dalla denuncia del consigliere di minoranza Fausto Amatuzzo.