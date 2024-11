Nell'istituto comprensivo si proseguirà con la didattica a distanza fino a che non ci saranno miglioramenti riguardo la situazione epidemiologica

Lezioni sospese all’istituto comprensivo Saverio Gatti di Lamezia. La situazione epidemiologica e i contagi hanno indotto il dipartimento di prevenzione dell’Asp a richiedere al sindaco un’ordinanza in questa direzione.

Basta scuola in presenza, quindi, per i plessi della scuola dell’Infanzia Nicholas Green, Moietta, Ferraro e Donna Mazza; scuola primaria Manzi-Mancuso e Davoli; scuola Secondaria di primo grado Saverio Gatti.



Si procederà con la didattica a distanza per «garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzata» e fino a nuova e diversa determinazione da assumere in base all’evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall’Autorità Sanitaria».

Analoga decisione era stata adottata nella serata di ieri per l'Istituto Comprensivo Maggiore-Perri.