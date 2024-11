Trenta in tutto i riscontrati al momento. Serrande abbassate anche per un pub con un dipendente positivo

Sale a trenta il numero dei positivi al Covid a Lamezia. Ieri sono stati cinque i casi riscontrati e riguarderebbero persone impiegate in uffici pubblici. A causa della positività di un avvocato è stato quindi chiuso il Tribunale di Lamezia Terme.

Chiusa anche la sede Inps e quella dell’Agenzia delle Entrate. Si continua però a lavorare in smart working per non incidere sulle prestazioni. Chiuso anche un pub di Lamezia Terme dopo che un dipendente è risultato positivo.



Nuove misure di prevenzione anche nelle scuole. L’Istituto Einaudi ha dovuto chiudere per sanificazione dopo la riscontrata positività di un’insegnante, il Liceo Classico Fiorentino ha disposto, invece, la didattica a distanza per una classe in cui è stato individuato un alunno positivo al Covid.