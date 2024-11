Sospese domani le lezioni nel plesso dell’Infanzia Rodari e nella scuola secondaria di primo grado Pietro Ardito. Stamattina intanto un nuovo caso è stato registato in città

Sono sospese domani le lezioni nel plesso dell’Infanzia Rodari e nella scuola secondaria di primo grado Pietro Ardito. Lo comunica il dirigente Lorenzo Benincasa dopo che nei giorni scorsi è stata riscontrata la positività al coronavirus in una docente che aveva svolto servizio nel plesso ed era venuta a contatto con docente e personale della segreteria nella sede centrale.

Su indicazione del dipartimento di Prevenzione sarà necessario sanificare tutti i locali. Da qui la sospensione delle lezioni per gli studenti, mentre il personale amministrativo sarà impegnato in smart working. L’insegnante era completamente asintomatica e ha saputo di avere contratto il virus quando è stata sottoposta al tampone di routine necessario per potere effettuare un esame diagnostico.



Intanto aumenta la lista dei contagi. Trenta anni, donna e in buone condizioni di salute. È questo l’identikit del nuovo caso di coronavirus in città. Complessivamente i positivi in città sono 22, tre i ricoveri e 19 gli isolamenti domiciliari.

