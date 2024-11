Tutti i nuovi contagiati si trovano in isolamento domiciliare. In totale, in città, i positivi sono 33

È di undici casi in tutto solo nelle ultime 24 ore la conta dei positivi al Covid a Lamezia. Tra questi diversi bambini, insegnanti, extracomunitari. Sono tutti in isolamento domiciliare, 5 di essi sono casi singoli mentre per due distinti nuclei familiari vi sono per ciascuno 3 casi di positività. Nel contempo, l’Asp ha comunicato la guarigione di tre soggetti in precedenza riscontrati positivi, facenti parte di un unico nucleo familiare. Ad oggi, al netto delle guarigioni, in città si hanno 33 casi, di cui 2 ricoveri e 31 isolamenti domiciliari.





«Purtroppo - afferma il sindaco Paolo Mascaro - l’incremento impressionante di casi su tutto il territorio nazionale (oggi 15.199 casi per un totale di attualmente positivi pari a 155.442) porta ad un aumento dei casi anche a Lamezia.

La nostra città resta però ben al di sotto della media nazionale in quanto, raffrontando la popolazione, dovrebbe avere 1,16 casi ogni 1.000 riscontrati a livello nazionale; ad oggi, pertanto, sui 155.442 casi di positività esistenti a livello nazionale, applicando la media aritmetica si arriverebbe alla sussistenza in Lamezia di ben 180 casi a fronte dei 33 invece esistenti».





«È evidente - aggiunge - quindi, che bisogna rispettare rigorosamente ogni regola ed ogni precauzione stante la diffusione del contagio ma nel contempo occorre evitare esasperati allarmismi o di invocare misure straordinarie nella nostra città essendo i casi da noi esistenti pari a circa un sesto della media nazionale».

«Continuano - conclude - , infine, ad essere immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».

