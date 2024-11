VIDEO | Finora i risultati dei test molecolari arrivavano solo da due laboratori del Gom di Reggio Calabria. Per il parlamentare si tratta di un modo per allentare la pressione sul personale attuamente impegnato

Anche nell’ospedale di Locri diventa possibile processare i tamponi e presto, tale novità, sarà possibile anche nella struttura di Polistena. Lo annuncia Fabio Auddino, senatore dei 5Stelle, che ha ottenuto una accelerazione rispetto ad un iter che servirà ad alleggerire il carico di lavoro nei laboratori del Gom di Reggio Calabria. «Abbiamo dotato la prima struttura del territorio dell’Asp dei macchinari adatti a processare i tamponi molecolari – chiarisce Auddino – in modo che non si debba fare capo ai due soli centri, entrambi nel capoluogo, che attualmente offrono risposte. E’ un modo importante per accelerare sul piano dello screening e tracciamento, evitando ai cittadini l’angoscia di dover aspettare giorni e giorni prima di conoscere l’esito dei test».