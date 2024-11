Non tutti i meridionali che vivono al Nord hanno deciso di evadere dalla zona rossa della Lombardia, in presa al panico da coronavirus. C’è chi come Giovanni, animato da senso di responsabilità, è rimasto a Milano continuando a fare il suo lavoro. Cauloniese e informatico, vive e lavora ormai da qualche anno nella città della Madonnina, e a ritornare a casa non ci pensa proprio.





LEGGI ANCHE: Calabresi al nord, c'è chi resta: «Non facciamo del male ai nostri cari»





«Qui la situazione è molto seria – racconta - e le strutture ospedaliere sono quasi al collasso. Vorrei fare un appello ai miei conterranei che non hanno avuto l’incoscienza e l’egoismo di tornare giù. Rimanete qui in Lombardia per tanti motivi, soprattutto se volete bene ai vostri cari. Se una Regione come la Lombardia è quasi al collasso dal punto di vista medico – osserva Giovanni - come pensate che la nostra regione, che vive di crisi, soprattutto dal punto di vista sanitario, possa reagire a una tale calamità? Mettetevi una mano sulla coscienza e comportatevi di conseguenza».

LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria: tutti gli aggiornamenti in diretta