Il testo dell'ordinanza firmata dalla presidente Jole Santelli. Quarantena obbligatoria per chi torna dalle zone indicate dall'ultimo decreto Conte

«Ho appena firmato l’ordinanza che introduce misure straordinarie a seguito dell’evoluzione che ha avuto l’emergenza coronavirus nelle regioni settentrionali. Un’evoluzione che ha spinto tante persone residenti al Nord a far ritorno in Calabria». Così la presidente della Regione Calabria Jole Santelli in una nota.

«Come già annunciato il documento prevede, per chiunque chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici, giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

È necessario comunicare questa misura al proprio medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 o al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure necessarie

Sul sito istituzionale della Regione Calabria sarà a breve pubblicatauna scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19. Dovrà essere compilata da chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici, giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico».

Il testo dell'ordinanza e le misure adottate

Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il Dpcm 4 marzo 2020 e con il

Dpcm 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente

Ordinanza.