Si tratta di un medico e tre infermieri del reparto di Cardiologia riabilitativa. Prevista sanificazione della struttura. Si valutano ulteriori misure da adottare per evitare il propagarsi del virus

Anche il sistema sanitario dell’area grecanica si piega sotto i contagi del Coronavirus. In particolare, ad essere colpito dall’interno è stato l’ospedale di Melito Porto Salvo che nella giornata di ieri ha registrato diversi casi nel reparto di Cardiologia riabilitativa.

Il “Tiberio Evoli” conta, al momento, 4 contagiati in reparto, una dottoressa e 3 infermieri. Adesso si attende di comprendere la ricostruzione della catena dei contatti che, considerando il ruolo dei sanitari, potrebbe coinvolgere tanto il personale dell’ospedale quanto i pazienti. Intanto l’ambulatorio è stato chiuso per effettuare la sanificazione e si attende di comprendere se sarà necessario sospendere i ricoveri in reparto.

La direzione, dunque, ha già messo in atto tutte le misure necessarie a bloccare l’eventuale ulteriore diffusione del virus.