Aveva scoperto di essere positiva al momento del ricovero per sottoporsi ad un intervento chirurgico. In pochi giorni le sue condizioni sono precipitate

Arriva un’altra tragica notizia che aggiorna in negativo il bilancio dei morti per Coronavirus nella nostra regione. Tra i decessi registrati oggi all’Annunziata di Cosenza, anche una donna di Cetraro che era in gravi condizioni ormai da giorni.

Da quanto si apprende, era stata ricoverata nel nosocomio bruzio per sottoporsi ad un intervento chirurgico. In seguito all’attuazione del protocollo di pre-ricovero, aveva scoperto di essere positiva al Covid-19. Le sue condizioni si sono aggravate nel giro di pochi giorni.