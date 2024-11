È deceduta all'ospedale Annunziata di Cosenza una donna di settantacinque anni originaria di Rotonda, ospite della casa per anziani "Rovitti - Grimaldi" di Laino Borgo dove giorni fa era scoppiato un focolaio Covid.

Nei giorni scorsi l'anziana, che soffriva di patologie pregresse, era stata trasferita in autoambulanza presso l'ospedale cosentino dove è stata ricoverata in terapia intensiva. È la seconda vittima del comune lucano per Sars-Cov2, circa una settimana fa a perdere la vita era stato un 87enne che dopo la positività era stato ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Potenza.