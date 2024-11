In totale nella provincia del capoluogo sono 35 i decessi accertati per le complicanze dovute al Covid 19. Di questi ben 27 sono riconducibili ad ex degenti della Domus Aurea

Si è spento nell'unità di Terapia Intensiva dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, l'ultimo paziente qui ricoverato e affetto da Covid 19. L'ultimo rimasto dopo l'ondata di ricoveri avvenute durante il picco epidemico in città.



In totale nella provincia di Catanzaro sono 35 i decessi accertati per le complicanze dovute al Covid 19.



Di questi ben 27 sono riconducibili ad ex degenti della casa di riposo di Chiaravalle Centrale Domus Aurea. Al momento non risultano altri pazienti ricoverati nella Rianimazione dell'ospedale Pugliese.