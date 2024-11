Si è spento nel centro Covid allestito al Santa Barbara di Rogliano V.P. di 95 anni, ricoverato dallo scorso 25 marzo proveniente dalla casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero.

Altri quattro sono ricoverati

Si tratta della prima vittima tra i sedici ospiti della residenza assistita per anziani che hanno contratto il coronavirus. Di questi undici sono in isolamento domiciliare nella struttura del comune della Sila Greca e quattro ricoverati in ospedale. Nel complesso salgono a 13 i decessi in provincia di Cosenza