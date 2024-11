Test in corso anche sugli altri componenti dell’amministrazione. La paziente, con sintomi da Covid-19, era giunta in ospedale a Cosenza

Un’altra amministratrice di un comune cosentino, positiva ai test per il Covid-19. La paziente, come si apprende, avrebbe accusato i sintomi del coronavirus. Giunta in ospedale a Cosenza, le è stato praticato un tampone il cui esito ha fugato ogni dubbio. Sottoposti a tamponi anche altri membri dell’amministrazione comunale. Il caso giunge dopo quelli di Montebello Jonico, Carpanzano e Rogliano.

