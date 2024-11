C'è un nuovo caso di positività al Covid nel comune di Mormanno. È una donna affetta da altre patologie che si era recata presso l'ospedale di Lagonegro per effettuare una trasfusione. Prima del ricovero è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva anche se asintomatica ed ora attende di sapere se sarà trattenuta presso l'ospedale Covid di Potenza o trasferita nel reparto dedicato dell'Annunziata di Cosenza.

In quarantena i familiari più stretti che nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone. Subito si è attivata la fase del tracciamento dell'eventuale contagio che, secondo le prime informazioni assunte dal dipartimento dell'Asp di Cosenza, potrebbe essere stato originato da un familiare stretto di ritorno dal centro nord.

Il sindaco Giuseppe Regina fa appello alla «responsabilità» per evitare «allarmismi» e dichiarando che «la sitazione è sotto controllo». Il caso di questa nuova positività però ha fatto raggiungere al sindaco di Mormanno un «primo risultato» e cioè quello del «tampone domiciliare» per le persone legate a questo nuovo caso. Domani un infermiere dell'Asp raggiungerà presso il proprio domicilio le persone che dovranno effettuare lo screening perchè a contatto con caso Sars-Cov-2. Un primo passo che «speriamo di poter confermare attraverso l'attivazione delle Usca» senza dover far spostare soggetti a rischio fino a San Marco Argentano per effettuare il tampone.