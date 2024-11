Altri casi di coronavirus nel Reggino. In particolare, in serata, a Bovalino, emersi altri due nuovi contagi. Lo riferisce il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano con un post sui social: «L’Asp ci ha informati, nella giornata odierna, della positività al Covid-19 di altre 2 persone, per un totale, sul territorio comunale, di 8 positivi. Si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto collegati ai casi di positività riscontarti nei giorni scorsi».

Nel dettaglio: «Le condizioni di tutti sono complessivamente buone – prosegue il primo cittadino – sono asintomatici o presentano sintomi lievi. Come previsto dalla normativa vigente le autorità competenti stanno svolgendo l’attività di tracciamento dei contatti. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori test e restiamo, dunque, in attesa di ulteriori sviluppi. Come sempre esprimiamo vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale».

Il primo cittadino ha inoltre informato la comunità che «al fine di evitare assembramenti, gli uffici comunali rimarranno aperti solo la mattina e vi potranno accedere non più di cinque persone contemporaneamente». Quindi l’invito affinché «vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui: l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia all’aperto e sia al chiuso, il divieto di assembramento, l’obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti o abbracci. La situazione nonostante le difficoltà – assicura infine - rimane sotto controllo ed in tal senso seguiranno costanti aggiornamenti. Confidiamo nella collaborazione di tutti perché solo la prevenzione ci può aiutare a superare bene questo momento».