VIDEO | Decisione presa in attesa dei risultati sugli oltre 900 tamponi effettuati tra venerdì e sabato: i primi 200 sono negativi. Gli attuali casi positivi sono 14 e c'è un nuovo ricovero ( ASCOLTA L'AUDIO )

Zona rossa prolungata fino alle ore 24 di mercoledì 30 settembre. Chi sperava, a Stefanaconi, che il termine precedentemente indicato dalla Regione Calabria (le 24 di oggi 27 settembre) potesse essere effettivamente confermato, rimarrà deluso.

La decisione è stata assunta dalla stessa Regione di concerto con la Prefettura, il Comune e l’Asp di Vibo Valentia, alla luce dell’assenza della totalità dei responsi di tutti i tamponi cui è stata sottoposta la popolazione negli ultimi giorni: circa 1200. In particolare, stante i primi 200 test già risultati negativi, solo ulteriori 200 test - riferibili ai 946 effettuati nella giornata di venerdì e sabato - sono stati processati risultando fortunatamente negativi. Restano 14 i casi positivi in paese anche se vi è da registrare un nuovo ricovero in malattie infettive a Vibo, il terzo.



L’annuncio del prolungamento del lockdown locale è arrivato direttamente dal sindaco Salvatore Solano in un video messaggio diramato dalla pagina Facebook del Comune, nel quale il primo cittadino si è detto rammaricato, soprattutto, di dover rimandare la riapertura delle scuole locali.

Inizio d’anno scolastico che potrebbe avvenire già questo giovedì 1 ottobre, sempre che non si renda necessaria l’adozione di nuovi provvedimenti. In ogni caso il sindaco di è detto fiducioso di ricevere i risultati di tutti i tamponi entro due giorni al massimo, augurandosi – evidentemente – che diano esito negativo.