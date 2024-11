Gli ultimi contagi registrati nel comune di Cessaniti. Intanto per la positività un collaboratore scolastico di Limbadi è stato chiuso il plesso di Caroni

Tre nuovi casi di positività al coronavirus si registrano nel comune di Cessaniti. Dopo la positività riscontrata, nella giornata di ieri, su un’anziana della frazione San Cono rientrata da fuori regione, i nuovi contagi riguardano tre persone residenti nel comune capoluogo.



Preoccupazione viene espressa dal sindaco Francesco Mazzeo il quale non esita a dichiarare che «la situazione sta prendendo una piega molto seria. Per questo è consigliato di uscire di casa solo se strettamente necessario. Evitiamo - aggiunge - qualsiasi occasione che possa configurare un possibile pericolo. Sarà mio impegno aggiornarvi costantemente sull'evolversi della situazione, le autorità sanitarie competenti stanno attivando tutte le misure necessarie. Auguri di vero cuore a queste persone di una pronta guarigione» ha concluso.

Chiusa una scuola a Limbadi

Un collaboratore scolastico in servizio nella Scuola primaria di Caroni, frazione di Limbadi, è risultato positivo al tampone del coronavirus. Pertanto, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pantaleone Mercuri in accordo con la direzione scolastica ha deciso di chiudere il plesso.



A renderlo noto è la stessa Amministrazione che informa altresì dell’avvio della sanificazione dei locali della stessa scuola. «Le altre scuole – si precisa – non sono state chiuse poiché vi è un protocollo da seguire, ma il sindaco ed il dirigente scolastico monitorano attentamente la situazione. Attendiamo che l’Azienda sanitaria provinciale fornisca nel più breve tempo le istruzioni del caso. Intanto si chiede di utilizzare tutte le precauzioni necessarie: tenere la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza sociale di un metro, evitare assembramenti».