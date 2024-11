È una donna di nazionalità romena il nuovo caso accertato di coronavirus nel territorio vibonese. A confermarlo è il dipartimento di prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia precisando che l'interessata è rientrata dal Paese di origine, dove aveva trascorso un periodo di vacanza e ieri ha effettuato il tampone del quale nella giornata odierna è arrivato il responso. Ad ogni modo, già dall'arrivo nella provincia di Vibo, la donna è stata sottoposta ad isolamento da parte delle autorità sanitarie evitando contatti con persone.

Il caso Soverato

A seguito della vicenda di Soverato sono molti i giovani che hanno frequentato le discoteche dove si è recato il giovane risultato positivo. Per questo il dipartimento di Vibo ha deciso di disporre già dalle prossime ore tamponi a tappeto in numerosi centri della provincia nei confronti di chi ha preso parte alle serate di questo periodo. Anche i sindaci stanno invitando i concittadini che tra sabato 8 e domenica 9 agosto 2020 fossero stati in quei locali di Soverato a comunicarlo con urgenza alle autorità sanitarie in modo da predisporre le dovute precauzioni ed eventuali tamponi.