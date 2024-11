Un potenziale focolaio di Coronavirus ha fatto scattare il campanello d’allarme all’interno di Villa Salus, residenza sanitaria assistita di Marinella di Bruzzano, nella Locride. A risultare positivi ai test rapidi sono stati 15 pazienti, quasi tutti asintomatici, e tre dipendenti, uno di Palizzi e 2 di Melito Porto Salvo.

La spia rossa si è accesa quando un operatore, assente dal turno di lavoro da giovedì scorso, è risultato positivo al Covid sabato sera. Da qui la necessità di eseguire un primo screening in collaborazione con un laboratorio privato di 120 tamponi antigenici. I 15 ospiti positivi sono attualmente isolati in un reparto della struttura bruzzanese. «Oggi ci daranno 100 tamponi molecolari da eseguire per l’eventuale conferma – ha detto contattato telefonicamente il sindaco Giuseppe Cuzzola – nella speranza di non dover attendere molto tempo per conoscerne l’esito».