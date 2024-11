È Mammola il primo comune della Locride a diventare covid-free nella seconda ondata del Covid. L’azzeramento dei contagi è stato comunicato oggi dall’unità di crisi della Prefettura di Reggio Calabria. Il bilancio racconta di 38 guariti e un deceduto. I tamponi effettuati dall’Usca nel pomeriggio di domenica scorsa hanno dato esito negativo. E il sindaco del piccolo centro della vallata del Torbido può tirare un bel sospiro di sollievo.

«È una notizia che a lungo abbiamo sperato di dare – ammette - soprattutto quando la situazione sembrava infittirsi sempre di più. Sarebbe un torto se non dedicassimo questo traguardo a quanti hanno sperimentato e vissuto sulla propria pelle la forza del virus, alle loro famiglie e alla comunità tutta che in questo mese ha dato prova di una grande maturità». Dal primo cittadino anche una dedica speciale: «Alla memoria della nostra concittadina Maria, scomparsa un mese fa. La sua forza, la sua sapienza e la sua straordinaria testimonianza di vita hanno tanto da insegnare a tutti noi. Siamo rimasti attoniti alla notizia della sua scomparsa che, se possibile, pesa ancora di più in una realtà come la nostra».

Da domani, dunque, si tornerà alla normalità e nelle prossime ore, riprenderanno anche le attività didattiche in presenza e il mercato settimanale, con la presenza di tutti i settori di commercio e vendita. «Ricominciamo – afferma il sindaco mammolese - con la consapevolezza che la tutela della collettività dipende da tutti noi, mantenendo alta l’attenzione per evitare di ritornare in una fase critica e chiedendo scusa se in qualche cosa siamo stati manchevoli».