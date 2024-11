Sale a sei il numero dei contagi in provincia di Reggio Calabria. Arriva la conferma da parte delle istituzioni locali sul caso di un 39enne di Montebello Jonico.

Il giovane, che per lavoro si trovava in Emilia Romagna, dopo essere rientrato ha manifestato i primi sintomi. Prontamente è scattato il protocollo che ha portato al ricovero come confermato dalle autorità locali.