Altra brutta giornata per Nicotera sul versante dell’emergenza Covid, dopo la morte nella mattinata di ieri di un cittadino che aveva contratto il virus a fine ottobre. Tra gli oltre 160 positivi comunicati nelle ultime ore dll’Asp di Vibo Valentia, infatti, tre sono residenti nella cittadina tirrenica.

A darne notizia il sindaco, Giuseppe Marasco, attraverso un videomessaggio su Facebook. «Si tratta di persone che stavamo già monitorando perché hanno comunicato il loro rientro dal Nord e si erano poste in quarantena volontaria all’insorgere di alcuni sintomi», spiega il primo cittadino.

Marasco, che è anche infermiere nel reparto di Malattie infettive dello Jazzolino di Vibo, sabato si è recato personalmente ad effettuare i tamponi ai tre soggetti interessati, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. «I sintomi vanno via via scemando – rassicura -. Stamattina li ho chiamati per riferire loro dell’esito dei test e mi hanno confermato che stanno nettamente meglio».