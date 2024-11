Il sindaco Antonio Albi ha reso nota una ordinaza preventiva per tutti coloro i quali abbiano avuto contatto con i casi accertati

Sono 5 in totale i casi di Covid-19 accertati a Nocera Terinese, lo si apprende da un post sulla pagina facebook del comune del lametino. Questi due si aggiungono a quelli già rilevati lo scorso giovedì.

Il sindaco Antonio Albi, oltre ha emanare le relative ordinanze di quarantena obbligatoria, ne ha resa nota un’altra in cui si legge: «Tutti coloro che abbiano parenti, amici o affini affetti da Covid-19 e che, per propria iniziativa o in ambito ospedaliero, abbiano effettuato un tampone antigenico rapido risultato positivo, debbano osservare quarantena fiduciaria sino ad esecuzione e risultato del tampone molecolare effettuato dal dipartimento di Prevenzione».