Il prossimo decreto del governo potrebbe prevedere altre sanzioni per i trasgressori. Ci sarà anche una norma interpretativa di tutti i provvedimenti

Sanzioni più dure per chi viola il divieto di uscire di casa, salvo motivi di lavoro o salute. Lipotesi è di prevedere una multa tra i 1.500 e i 2mila euro per coloro che si spostano da casa senza un reale motivo.

È questa una delle ipotesi che potrebbe essere contenuta in un nuovo decreto Coronavirus sulle sanzioni, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Cosa conterrà il testo

Secondo fonti di governo, il testo dovrebbe contenere, oltre alle sanzioni, anche restrizioni sull'uso dell'auto e la confisca del mezzo per chi viola le regole. Non solo, il nuovo provvedimento in esame potrebbe anche introdurre delle norme dichiarezza tra i decreti nazionali, varati fino ad ora, e le tante ordinanze emanate a livello locale e regionale.