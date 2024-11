Attualmente risultano in corso gli screening sul personale che è entrato in contatto con la persona contagiata. Contestualmente saranno sanificati i locali

Nuovo caso positivo di coronavirus. Si tratta di un dipendente della Cittadella regionale del dipartimento Tutela della Salute. La notizia si è appresa in mattinata e ha immediatamente generato allarme. Attualmente risultano in corso gli screening sul personale che è entrato in contatto con il dipendente. Contestualmente saranno sanificati i locali.