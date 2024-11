Il paziente di Fabrizia dall’ospedale di Vibo Valentia è stato trasferito al Pugliese di Catanzaro. Tamponi per tutti i familiari

Un nuovo caso di coronavirus nelle Serre vibonesi. Questa volta ad essere risultato positivo al tampone è un cittadino di Fabrizia ultrasessantenne. Era stato portato in crisi respiratoria ieri sera all’ospedale di Vibo Valentia. Sistemato nell’area preparata per i casi sospetti di coronavirus, nella notte è stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro in codice rosso. Si cerca ora di ricostruire la rete di contatti che l’uomo ha avuto a Fabrizia. Di certo verranno eseguiti i tamponi sui familiari del 62enne. Salgono a cinque, dunque, i casi di coronavirus nelle Serre, quattro a Serra San Bruno appartenenti allo stesso nucleo familiare, ed ora il cittadino di Fabrizia.