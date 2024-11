La posizione del sindaco di Cosenza sulla scelta della governatrice della Regione di anticipare la riapertura di alcune attività commerciali, viaggia attraverso i social.

Spazio pubblico in concessione gratuita

Mario Occhiuto sposa la linea di Jole Santelli e rilancia: «Il Comune di Cosenza darà a tutti gli esercenti, in proporzione alle superfici esistenti, la possibilità di utilizzare gratuitamente ulteriore spazio pubblico per i prossimi mesi».

Evitate assembramenti

«Ha fatto bene Jole – aggiunge – a riaprire subito bar e ristoranti all’aperto, anche perché in Calabria non cambierebbe niente con un mese di chiusura in più. Si aggraverebbe solo di molto la situazione economica. Raccomando a tutti - conclude - di continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti».