Prevenzione Covid-19, per rafforzare ulteriormente tutti gli standard di sicurezza già previsti ed attivati per i pazienti e per il personale all’interno di tutte le strutture de iGreco Ospedali Riuniti, in collaborazione con la Protezione civile regionale è stata allestita una tenda sanitaria per il pre-triage all’esterno dell’Ospedale La Madonnina.

A darne notizia è il responsabile del Gruppo Giancarlo Greco che, ringraziando i volontari della Protezione civile per la grande disponibilità dimostrata e tutto il personale interno, precisa che presso la tenda pre-triage all’esterno chiunque potrà recarsi per effettuare il tampone.

Il tampone in tenda è obbligatorio per tutti i pazienti che dovranno accedere per interventi chirurgici e visite specialistiche all’interno delle nostre strutture sanitarie, impendendosi così ogni accesso sospetto.