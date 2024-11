Ci sono tre nuovi positivi a Palmi. La comunicazione è stata data dal sindaco Giuseppe Ranuccio sulla pagina Facebook del Comune. Salgono così a 36 il numero dei positivi nella città di Cilea dall'inizio della seconda ondata della pandemia, ma il primo cittadino predica calma

«Ci giunge comunicazione di altri 3 casi di covid per un totale di 36 soggetti positivi nella nostra città. Si tratta di appartenenti allo stesso nucleo familiare, la situazione è sotto controllo e nella giornata di domani attendiamo altri aggiornamenti. Invitiamo i cittadini a rispettare tutte le norme anticontagio e a limitare in tutti i modi uscite ingiustificate».

Il primo cittadino, per far fronte all'aumento dei contagi che non hanno risparmiato il mondo ella scuola, nella giornata del 28 ottobre scorso ha deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici cittadini fino al 4 novembre prossimo permettendo così la sanificazione degli istituti.