Riscontrata la positività di alcuni insegnanti, collaboratori scolastici e di alcuni alunni, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha da poco firmato un’ordinanza che dispone la chiusura, fino a mercoledì 4 Novembre compreso, di tutte le scuole pubbliche di competenza comunale, per le quali è stata inoltre disposta una sanificazione generale.



Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado rimarranno dunque chiuse per qualche giorno, al fine di tutelare la salute di chi frequenta i plessi scolastici e delle loro famiglie, oltre che dell’intera comunità.



«Attenderemo l’esito dei prossimi tamponi e valuteremo l’evolversi della situazione per scongiurare il rischio del diffondersi del contagio. Rinnoviamo nei confronti di tutti i cittadini l’invito alla responsabilità, nonché all’uso dei dispositivi di protezione individuale e all’osservanza di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione».