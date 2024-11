L'uomo aveva mangiato in un ristorante dell'importante centro costiero. L’annuncio dei titolari: «Chiusura precauzionale, effettueremo il tampone a tutto il nostro personale»

Dopo la notizia della positività al coronavirus di una persona di Pizzo proveniente dalla Svizzera, nella cittadina costiera del Vibonese sale nuovamente l’attenzione. Perché si apprende che l'uomo poi risultato positivo al test per il Covid, martedì 23 giugno aveva cenato in un ristorante del posto. E proprio la direzione del ristorante, Il Frago, a scopo precauzionale ha comunicato alla clientela la chiusura dell’attività per l’1 luglio e l’avvio delle operazioni di sanificazione dei locali.



«D’accordo con l’Asp di Vibo Valentia – si legge nell’avviso alla clientela – avendo riscontrato che il soggetto positivo al Covid-19 ha cenato nella nostra attività, abbiamo deciso di chiudere e sanificare tutti i nostri ambienti, nonché sottoporre a tampone di riscontro tutto il nostro staff al fine di salvaguardare gli stessi e tutti i nostri clienti».