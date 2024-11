Positivo al coronavirus il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. A confermarlo è lo stesso primo cittadino attraverso la sua pagina Facebook. Nei giorni scorsi erano risultati contagiati alcuni membri della sua famiglia.

«Sono situazioni non belle che ti sfiancano fisicamente e psicologicamente - ha detto Calabrese - ma che si affrontano con speranza, forza e determinazione. Ringrazio di cuore per la vicinanza cittadini, amici ed istituzioni il cui affetto è stato ed è il migliore alleato in questi non facili giorni. Un abbraccio sincero a tutte le altre persone nella medesima situazione, con la certezza che passerà tutto e rimarrà solo un brutto ricordo. A tutti i cittadini l'invito alla massima prudenza perchè il Covid è subdolo e imprevedibile e sta mettendo a dura prova la nostra città».

