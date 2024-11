È stato ricoverato in giornata nel reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro un nuovo paziente sintomatico e affetto da Covid 19. Si tratta di un istruttore in una palestra cittadina che ha iniziato ad accusare i primi sintomi dell'infezione e si è quindi sottoposto al tampone, poi risultato positivo.

Il dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha disposto gli screening per tutti coloro i quali hanno frequentato la palestra nelle ultime settimane. Un lavoro di ricostruzione che non sarà certamente semplice.

Nel frattempo, per l'istruttore si è reso necessario il ricovero in ospedale. Tuttavia, non versa in gravi condizioni di salute.