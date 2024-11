Si trova in isolamento domiciliare, mentre tre operatori giudiziari entrati in contatto con lui sono in quarantena preventiva in attesa del tampone

Un magistrato in servizio al tribunale di Reggio Calabria è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto appreso, pare che si trovi in regime di isolamento domiciliare, mentre altri tre operatori giudiziari, che sono entrati in contatto con il magistrato nei giorni scorsi, si sono già posti in quarantena a scopo preventivo, in attesa di potere effettuare il tampone per capire se sono positivi o meno al coronavirus.

La situazione, però, fanno sapere dagli uffici giudiziari di Reggio Calabria, è assolutamente sotto controllo e non ci sono motivi di allarme per coloro i quali si recano all’interno degli uffici per ragioni di urgenza lavorativa.