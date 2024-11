Il paziente era già in quarantena obbligatoria, ora trasferito all'ospedale di Reggio. In tarda serata smentita la positività dell'anziana di Caulonia

Nella nelle ultime ore si sono registrati altri due casi positivi al coronavirus nella Locride. L’ultimo in ordine di tempo si è registrato proprio a Locri. Ad annunciarlo è stato su Facebook il sindaco Giovanni Calabrese. Il paziente a seguito di ordinanza era in quarantena obbligatoria da otto giorni ed è in fase di trasferimento a Reggio Calabria.

Dopo alcune ore durante le quali era stata confermata la positività del terzo tampone sull’anziana di Caulonia, in tarda serata il sindaco Calabrese ha smentito: «Sanità conferma e Sanità smentisce - ha scritto sul suo profilo facebook - Incredibile! Sistema Sanitario ridicolo. Non sanno ciò che fanno, atteggiamento schizofrenico. Dopo aver comunicato formalmente la positività del terzo tampone della signora di Caulonia, ci hanno comunicato che hanno sbagliato e che il test è negativo. Siamo felici che si siano sbagliati, ma tutto ciò non è giusto per noi cittadini di questo bello ma sfortunato territorio. Se non moriremo di Covid 19 ci faranno morire di crepacuore».