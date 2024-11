Sono 132 i nuovi positivi nel territorio di Reggio Calabria. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria. L’ente ha comunicato che oggi 26 dicembre 2020, sul territorio provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "Covid- 19" 700 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-Inam di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 132 nuovi soggetti.

I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono monitorati quotidianamente dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica e dalle Unità speciali di Continuità assistenziale in collaborazione con i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta. Si raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle misure pubblicate nei Dpcm e nelle ordinanze regionali per il contrasto e il contenimento dell'Emergenza coronavirus.

