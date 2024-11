A comunicarlo in una nota la stessa scuola. Disposta la sanificazione dei locali e attivata la didattica a distanza

Un alunno positivo al coronavirus e un'intera classe in quarantena. Succede a Catona, frazione di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota lo stesso istitito comprensivo “Radice – Alighieri”: «Dalle informazioni raccolte - si legge nel comunicato diramato dalla scuola - si presume che il contagio sia avvenuto fuori dall’ambiente scolastico. È stata dunque disposta la quarantena per tutta la classe, la sanificazione dei locali e la didattica integrata a distanza.