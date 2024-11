La notizia è stata pubblicata sul sito del Comune ed è stata assunta in via precauzionale

Scuole chiuse a Rende per i prossimi 10 giorni. Così ha deciso il sindaco Marcello Manna nell'ordinanza emessa questa mattina. Resteranno chiusi, in via precauzionale, le scuole dell'infanzia, quelle primarie e secondoarie di primo grado.

«Si comunica che, con Ordinanza Sindacale numero 705, viene ordinata l’immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le scuole dell’Infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, afferenti i tre istituti comprensivi rendesi, dal 10 novembre 2020 al 21 novembre compreso».