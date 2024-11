Positivo un 53enne. Al rientro ha accusato spossatezza e si è sottoposto al tampone nella tenda pre-triage dell'ospedale Pugliese. Ora è in isolamento

I sintomi tipici, la preoccupazione e poi la decisione di sottoporsi a un tampone. È risultato positivo al Covid-19 un uomo di 53 anni di Catanzaro che nei giorni scorsi era rientrato dalle vacanze esitive.

Non aveva febbre ma lamentava spossatezza e così ha deciso di raggiungere la tenda pre-triage allestita all'esterno del nosocomio cittadino, dove è stato sottoposto a tampone, che in seguito ha fornito esito positivo.

Il 53enne aveva fatto rientro nei giorni scorsi da una vacanza alle Isole Eolie, assieme alla moglie che tuttavia è risultata negativa al tampone. Per l'uomo, asintomatico, non si è reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale ma si trova in isolamento domiciliare.

Si tratta dell'unico caso di positività rilevato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio che questa mattina ha sottoposto a screening 384 pazienti. In particolare, 213 tamponi risultano provenienti dalla provincia di Catanzaro (con 3 rientri) e 135 provenienti dalla provincia di Vibo Valentia (con 49 rientri).